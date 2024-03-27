В Кукморском районе РТ выделят 390 миллионов рублей на программу по развитию молодежной политики и спорта

Фото: Динар Фатыхов

В Кукморском муниципальном районе Татарстана утвердили программу по развитию молодежной политики и спорта на 2024—2026 годы. На ее реализацию планируют выделить 390 миллионов рублей.

Соглашение подписал руководитель исполнительного комитета Кукморского муниципального района Азат Гарифуллин. При этом программа будет финансироваться за счет средств республиканского и муниципального бюджетов, внебюджетных источников и средств предприятий и организаций.

Эта программа будет направлена на развитие молодежной политики и физической культуры в районе. Также она призвана создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения и, кроме того, улучшить состояние здоровья жителей района.

Реализация программы позволит достичь к 2026 году увеличения доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 68%. Также в планах программы расширить долю обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, до 62%.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков