«Водоканал» Казани потратит 1,5 млн рублей на ремонт водопровода в Дербышках

Для выполнения работ по капитальному ремонту на водопроводе на улице Окружной в Дербышках выделят почти 1,5 млн рублей. Заказчиком работ является казанский «Водоканал».



Работы должны быть окончены в течение 30 календарных дней. Полная сумма договора — 1 461 545 рублей 29 копеек.

Комиссия приняла решение разместить заказ без использования конкурентных процедур закупки и заключить договор с единственным поставщиком — ООО «Регион Пром Строй».



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Рената Валеева