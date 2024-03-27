Депутаты Госдумы планируют учредить обязательную регистрацию и создание юрлиц для общественных организаций

Депутаты Государственной думы Сергей Миронов и Андрей Кузнецов внесли на рассмотрение изменения в Федеральный закон «Об общественных объединениях».

В случае принятия поправок в закон общественные организации должны будут проходить обязательную государственную регистрацию. Также предлагается упразднить возможность создания общественных организаций без образования юридического лица. Для этого предлагается исключить часть четвертую статьи 3 Федерального закона «Об общественных объединениях» и внести изменения в части первых статей Федерального закона.

Кроме того, предлагается ограничить право иностранных граждан и лиц без гражданства на создание общественных объединений в России, исключив их из числа потенциальных учредителей.

Авторы законопроекта считают, что действующее законодательство нарушает баланс интересов между государственной безопасностью и правами граждан на объединение. Общественные организации без образования юридического лица могут быть использованы для раскачивания ситуации внутри Российской Федерации, а также вести антироссийскую деятельность, пользуясь легальным статусом организации. Принятие закона не повлечет за собой дополнительные расходы из средств федерального бюджета.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов и его коллеги внесли на рассмотрение законопроект, направленный на усиление социальной защиты работников бюджетной сферы.

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Разиль Самигуллин