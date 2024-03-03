Михаил Мурашко рассказал о возможности России заменить импортные лекарства

Россия имеет промышленные возможности и интеллектуальный потенциал, чтобы заменить импортные лекарства, а также медицинское оборудование. Такую точку зрения выразил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

— Сегодня есть возможности российской промышленности, которые должны активно использоваться. То, что страна уже выпускает в достаточном объеме и отличного качества, все должно использоваться.... Такая задача сегодня стоит, — передает его слова «РИА Новости».

По его словам, в России стали больше выпускать отечественных медицинских препаратов, открыты новые производства, а также создана система мониторинга по выводу лекарств на рынок и их ускоренному производству.

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