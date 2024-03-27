С апреля возобновляются авиарейсы между Казанью и Актобе

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air объявила о возобновлении рейсов между Казанью и Актобе. Перелеты будут осуществляться с 1 апреля.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на современных самолетах канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 вместимостью от 76 до 86 человек. Время в пути составит 1 час 40 минут.

Татарстан является важным стратегическим партнером Казахстана, и возобновление авиасообщения будет способствовать укреплению торгово-экономических и культурно-образовательных связей между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. Ранее вылет из Казани в египетский Шарм-Эль-Шейх задержали на 12 часов 15 минут. Задержка вылета отображена и на онлайн-табло аэропорта Казани.

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Разиль Самигуллин