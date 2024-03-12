Руководитель «Игр будущего»: «Россия подарила миру новый формат»

Руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров на пресс-конференции поделился результатами мероприятия. Были использованы технические новинки, такие как 3D-графика, электронный стадион и технология бесшовного перехода. Также прошли мини-турниры по кибатлетике, битве роботов и спортивному программированию.

— Россия подарила миру новый формат. Мы любим и умеем это делать, — заключил Столяров.

Было зафиксировано 3,2 миллиарда просмотров трансляций. Выставку в Kazan Expo и «Город будущего» посетили 300 000 гостей. Все билеты на полуфиналы и финалы были распроданы, а зал на этих мероприятиях был заполнен на 100%. В организации мероприятия приняли участие 2000 волонтеров из 20 стран.

Суммарно «Игры будущего» собрали более 3 млрд просмотров. Соревнования прошли в Казани с 21 февраля по 3 марта и представили миру новый формат соревнований: совмещение киберспорта и физических соревнований.

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Александр Старшинов