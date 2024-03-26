Казанцам рассказали о крупных мероприятиях, которые пройдут в этом году в столице Татарстана

Казань в этом году станет местом проведения нескольких крупных мероприятий в сфере культуры. Об этом сообщила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Кабмине республики.

Одним из событий станет Всероссийский библиотечный конгресс, который пройдет с 19 по 24 мая и впервые обретет международный статус. В Казань приедут гости из Китая, Сербии, Ирана, Индии, с Кубы, а также 50 молодых делегатов Библиотечной ассамблеи Евразии. На мероприятии зарегистрировались уже 1 040 участников, всего ожидается около 1,5 тыс. человек. Регистрация завершится 15 апреля.

В рамках конгресса будут обсуждаться вопросы модернизации библиотек, а также сохранения культурного кода нации для будущих поколений. Кроме того, гости смогут посетить 40 секций, в том числе посвященных работе комплектаторов, реставраторов и блогеров, а также сохранению историко-культурного наследия казачества.

Другим крупным мероприятием станут «Музейные маршруты» — всероссийское событие, которое пройдет с 24 по 27 апреля. Оно соберет около 300 участников — сотрудников музеев, экспертов и управленцев в области культуры. В рамках форума запланированы подписание соглашений о сотрудничестве между музеями, проектно-аналитическая сессия и открытая лекция, на которую приглашены актеры театров.

Кроме того, с 19 по 23 июня в Казани пройдет Всероссийская детская фольклориада. Это событие приурочено к проведению Игр БРИКС в городе. Ожидается, что в нем примут участие более тысячи гостей. На сегодня уже 83 региона подтвердили свое участие.

Напомним с 3 по 5 апреля 2024 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности, в рамках которого пройдет одна из крупнейших энергетических выставок России.

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Разиль Самигуллин