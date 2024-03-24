32 пострадавших в «Крокус Сити Холле» выписаны из стационаров

Фото: Максим Платонов

32 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле» выписаны из стационаров. 110 человек продолжают лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы и федеральных центров.

При этом 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии, состояние 33 пострадавших врачи оценивают как тяжелое, 47 пациентов — в состоянии средней степени тяжести, 18 человек — в состоянии легкой тяжести. Они готовятся к выписке под наблюдением врачей, об этом сообщает пресс-служба Минздрава России. Медики также отмечают положительную динамику состояния пострадавших. 38 человек получили медицинскую помощь амбулаторно.

Оказание медицинской помощи пострадавшим в «Крокус Сити Холле» находится под личным контролем министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Тем временем количество погибших в «Крокус Сити Холле» возросло до 154 человек. Пострадавших, по данным МЧС, насчитывается 152 человека.



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Олег Исаков