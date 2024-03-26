Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором были рассмотрены проекты «дорожных карт» по исправлению сложившихся тенденций на рынке труда республик Алтай и Ингушетия. Также был заслушан доклад о доработке проектов «дорожных карт» Республики Тыва и Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках проекта «дорожной карты» Республики Алтай планируется снизить уровень общей безработицы по методологии МОТ до 4%, создать не менее 4,9 тыс. новых рабочих мест, а также повысить уровень трудоустройства выпускников колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» до 85%, выпускников вузов — до 72%.

Проект предусматривает ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году, профориентацию более 50% учащихся 6—11-х классов школ на площадках предприятий работодателей, увеличение контрольных цифр приема по программам СПО в сфере здравоохранения на 30%, в сфере образования в 2,7 раза и в сфере туризма в 1,5 раза. Также проект содержит пункты по приведению контрольных цифр приема по программам высшего образования в соответствие с потребностями регионального рынка труда, увеличению целевого приема и развитию центров карьеры. Проект обсуждался республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

По итогам рассмотрения проекта «дорожной карты», правительству Республики Алтай поручено включить в проект мероприятия по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами Республики Алтай и по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.

Для Республики Ингушетия разработан проект «дорожной карты», предусматривающий снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 13,5%, создание не менее 21,4 тыс. новых рабочих мест. Планируется повысить уровень трудоустройства выпускников колледжей до 60%, выпускников вузов до 50%. Проект также содержит ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году. Запланировано существенное увеличение контрольных цифр приема выпускников 9-х классов по направлениям: легкая промышленность, туризм и нефтегазовая отрасль.

Мероприятия проекта обсуждались с профессиональными союзами и сообществом работодателей. По итогам заседания проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению тенденций на рынке труда Республики Алтай и Республики Ингушетия были приняты за основу и направлены на доработку.

Проекты «дорожных карт», которые ранее рассматривались межведомственной рабочей группой, были доработаны с учетом замечаний. Проект «дорожной карты» для Республики Тыва одобрен, и правительству региона поручено приступить к реализации мероприятий. Ранее аналитики hh.ru выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) за год количество инклюзивных вакансий выросло почти до 8 тысяч.

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Разиль Самигуллин