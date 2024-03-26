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Татьяна Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда

13:10, 26.03.2024

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова провела очередное заседание межведомственной рабочей группы, на котором были рассмотрены проекты «дорожных карт» по исправлению сложившихся тенденций на рынке труда республик Алтай и Ингушетия. Также был заслушан доклад о доработке проектов «дорожных карт» Республики Тыва и Карачаево-Черкесской Республики.

В рамках проекта «дорожной карты» Республики Алтай планируется снизить уровень общей безработицы по методологии МОТ до 4%, создать не менее 4,9 тыс. новых рабочих мест, а также повысить уровень трудоустройства выпускников колледжей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» до 85%, выпускников вузов — до 72%.

Проект предусматривает ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году, профориентацию более 50% учащихся 6—11-х классов школ на площадках предприятий работодателей, увеличение контрольных цифр приема по программам СПО в сфере здравоохранения на 30%, в сфере образования в 2,7 раза и в сфере туризма в 1,5 раза. Также проект содержит пункты по приведению контрольных цифр приема по программам высшего образования в соответствие с потребностями регионального рынка труда, увеличению целевого приема и развитию центров карьеры. Проект обсуждался республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.

По итогам рассмотрения проекта «дорожной карты», правительству Республики Алтай поручено включить в проект мероприятия по содействию безработным гражданам и гражданам, ищущим работу, в трудоустройстве за пределами Республики Алтай и по содействию трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в том числе инвалидов и ветеранов боевых действий.

Для Республики Ингушетия разработан проект «дорожной карты», предусматривающий снижение уровня общей безработицы по методологии МОТ до 13,5%, создание не менее 21,4 тыс. новых рабочих мест. Планируется повысить уровень трудоустройства выпускников колледжей до 60%, выпускников вузов до 50%. Проект также содержит ежеквартальную периодичность достижения целевых показателей в 2024 году. Запланировано существенное увеличение контрольных цифр приема выпускников 9-х классов по направлениям: легкая промышленность, туризм и нефтегазовая отрасль.

Мероприятия проекта обсуждались с профессиональными союзами и сообществом работодателей. По итогам заседания проекты «дорожных карт» до 2030 года по исправлению тенденций на рынке труда Республики Алтай и Республики Ингушетия были приняты за основу и направлены на доработку.

Проекты «дорожных карт», которые ранее рассматривались межведомственной рабочей группой, были доработаны с учетом замечаний. Проект «дорожной карты» для Республики Тыва одобрен, и правительству региона поручено приступить к реализации мероприятий. Ранее аналитики hh.ru выяснили, что работодатели стали чаще предлагать работу соискателям с инвалидностью. В регионах Приволжского федерального округа (ПФО) за год количество инклюзивных вакансий выросло почти до 8 тысяч.

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Разиль Самигуллин
Общество
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