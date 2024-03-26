Кандидатам в мировые судьи Татарстана предъявили сотни штрафов их родственников

Фото: Плотникова Ирина

«Я такого количества штрафов в документах кандидатов ни разу не видел — тут целая энциклопедия», — заявил сегодня председатель Комитета по законности и правопорядку Госсовета РТ Шакир Ягудин при обсуждении вопроса о том, кто займет вакансии мировых судей в Набережных Челнах и Московском районе Казани.



Из представленных депутатам и членам комиссии документов следовало — оба претендента обладают всеми нужными качествами, имеют благодарности и медали Судебного департамента, положительные характеристики начальства и большой опыт в юриспруденции — почти 18 лет у помощника судьи Верховного суда РТ и 10 лет у ее коллеги из отдела материально-технического снабжения ВС РТ.

Вопросы у собравшихся в парламенте вызвала лишь графа о привлечении к административной ответственности, где от кандидатов в судьи требуют указывать данные не только о себе, но и о близких родственниках, включая родителей супруга. Причем за последние пять лет.

И тут оказалось, что эти самые родственники проявили «правовой нигилизм», как выразился Игорь Биккеев, депутат и первый проректор КИУ им. Тимирясова. Отец и мать одного из кандидатов за указанный период нарушили КоАП РФ в части правил дорожного движения 417 раз, брат — 41, жена — 47.

«Трудовая деятельность родителей связана с перевозками. И фактически за рулем находились не они, а водители. Работа с родителями проведена. Все штрафы уплачены», — признался депутатам претендент на мантию. В своих документах он честно указал и личные правонарушения — 17 штрафов за ПДД, последний — в ноябре 2022-го».

За второй претенденткой штрафов не числится, однако супруга за пять лет наказывали за «административку» 40 раз, а брата — больше 100. «Деятельность брата связана с командировками, живет в Курской области, ездит в Подмосковье и по стране», — пояснила кандидат. И услышала совет — в таких случаях транспорт лучше перерегистрировать на организацию.

В целом парламентарии представленных кандидатов поддержали, поскольку законодательно штрафы родственников препятствием к их избранию не являются. Однако посетовали, что после избрания подобные нарушения родни могут бросить тень на судью.