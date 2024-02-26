Московская биржа решит вопрос с дивидендами за 2023 год 5 марта

Московская биржа решит вопрос с дивидендами за 2023 год 5 марта. Директор по связям с инвесторами Антон Терентьев сообщил, что Московская биржа планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО. Этот переход к дивидендам входит в стратегию развития Мосбиржи до 2028 года.

В 2023 году чистая прибыль Московской биржи составила 60,8 млрд рублей. По итогам 2022 года акционерам было выплачено по 4,84 рубля на одну акцию, а общая сумма выплат составила 11,018 млрд рублей, или 30% от прибыли.

Согласно новой дивидендной политике, минимальный уровень дивидендов составляет 50% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год. Годовые дивиденды минимум один раз в год планируется выплачивать в размере не ниже этого уровня.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» прогнозируют дивиденды за 2023 год в размере 13 рублей на акцию, дивидендная доходность ожидается около 6,6%.

Ранее Центральный банк опубликовал письмо, в котором содержится рекомендация акционерным обществам по разработке дивидендной политики.

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Разиль Самигуллин