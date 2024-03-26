В казанских питомниках можжевельник обогнал по продажам тую

Фото: Реальное время

В этом году мохнатый можжевельник обогнал тую по продажам в казанских питомниках. Цены на декоративные деревья варьируются от 3 000 рублей до 6—7 тысяч, именно в этом диапазоне можно приобрести разнообразные виды для украшения дачных участков. Об этом в разговоре с «Реальным временем» рассказали питомники «Тюлячи», «Клевер», «Роял Гарден».

— Сейчас декоративные деревья берут чаще, чем плодоносные и даже цветы. Те же «Роялти» (сорт декоративных яблонь) покупают в разы больше, чем сорта «Августа» или «Орловим», — сообщают в питомнике «Тюлячи».

Помимо можжевельника и туи, питомники предлагают широкий выбор других растений, таких как ароматная мелколистная кустовая липа «Кордата», остролистный клен и шершавый вяз «Компердоуни». Двухлетние саженцы вяза, липы и клена доступны по цене от 5 000 до 6,5 тысячи рублей — с возможностью высадки весной или осенью.

По словам представителей казанских питомников, наиболее подходящий сезон для высадки кустарных декоративных растений — апрель и май. Чешуйчатый можжевельник зарекомендовал себя у дачников и садоводов как самый живучий сорт. Растение не только ароматное, но и хорошо адаптируется в ветреных условиях.

— Наверное, сейчас для дачных участков подходят можжевельники. Рослые туи от 2—3 метров брали хорошо в прошлом году, сейчас же нашим покупателям нравятся низкие кустарные растения, — рассказали в «Клевере».



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Анастасия Фартыгина