Жителям Татарстана рассказали, куда обращаться при получении сообщений с призывами к нападению

В популярных мессенджерах стали появляться сообщения, в которых неизвестные предлагают россиянам за определенное денежное вознаграждение совершить атаки на мирных граждан в торговых центрах, передает ГТРК «Татарстан».



Правоохранительные органы призывают граждан быть бдительными и не поддаваться на провокации. Так, в Санкт-Петербурге был задержан студент из Татарстана, который сообщил о бомбе в торговом центре.

Психологи призывают не вестись на подобные сообщения. Однако заблокировать пользователя в некоторых мессенджерах невозможно. В этом случае специалисты рекомендуют сообщать о подозрительных сообщениях в соответствующие органы.

Важно помнить, что подобные действия могут привести к уголовной ответственности. Согласно российскому законодательству, за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее стало известно, что в Басманном суде Москвы рассмотрели дела о пособниках террористического акта.

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