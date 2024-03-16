Рособрнадзор планирует разрешить пересдачу одного ЕГЭ в основной период в 2024 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки рассматривает возможность разрешить пересдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в основной период проведения экзамена в 2024 году. Согласно предложенной инициативе, выпускники смогут пересдать экзамен по одному из предметов в год его сдачи. В ведомстве уточнили, что досрочный период пересдач пока не планируется.

В марте нынешнего года глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал о том, что пересдача одного из ЕГЭ по выбору может стать доступной уже в июне этого года. Первый результат выпускника будет аннулироваться, поэтому выбрать лучший уже не получится.

С предложением разрешить пересдавать ЕГЭ по одному предмету в ходе послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин. По его словам, сделать это можно будет в том случае, если выпускник успеет подать документы в вуз до конца приемной кампании. Ранее стало известно, что большинство старшеклассников считают, что им понадобится пересдача ЕГЭ.

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Разиль Самигуллин