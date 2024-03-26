Рост потребительских цен в феврале остался на уровне января

В феврале инфляция с учетом сезонного фактора была значительно ниже, чем осенью. Тем не менее она осталась выше 4% в пересчете на год и составила 7,7%. Проинфляционным фактором стал высокий внутренний спрос, который продолжает превышать возможности расширения производства товаров и услуг.

Однако Банк России прогнозирует, что с учетом текущей денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4—4,5% в 2024 году и будет держаться на уровне 4% и в дальнейшем.

Напомним, мясо в России за 2023 год подорожало более чем на 10%. Средняя стоимость мяса, а именно бескостной говядины, выросла с 662 до 734 рублей за килограмм в период с января 2023-го по январь 2024 года. Оно же является самым дорогим видом мяса из всего разнообразия, предложенного на рынке мясной продукции.

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Разиль Самигуллин