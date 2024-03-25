Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан»
Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан».
Конкурс «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» проводится уже много лет. Его цель — поддержка местных товаропроизводителей и повышение качества их продукции.
Организаторы конкурса — Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан, Торгово-промышленная палата Республики Татарстан и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Республике Татарстан.
Участие в конкурсе дает предприятию независимую экспертную оценку конкурентоспособности заявленной продукции, а также позволяет совместно с экспертами выявить сильные и слабые стороны в работе.
По результатам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» победители смогут принять участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России».
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