На Татарстан надвигается мощный «снежный» циклон

Татарстанские метеорологи прогнозируют выпадение обильного количества осадков в период с 26 по 28 марта — оно может составить 30—50% месячной нормы на западе республики и до 100% и более в южных и восточных районах РТ, говорится в сообщении ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан».



Причиной непогоды станет южный циклон, который уже завтра, 26 марта, достигнет Среднего Поволжья и Предуралья.

По прогнозу специалистов, в ночь на вторник будет без существенных осадков, местами туман, температуры понизятся до -1... -6°С.

— Днем и вечером республика окажется в передней части южного циклона. Начиная с южных и восточных районов, ожидается дождь в количестве 3—8 мм, усиление северо-восточного ветра порывами до 15—18 м/с, температуры воздуха — +2... +7° С. В среду, 27 марта, под влиянием центра циклона и его тыловой части в западных районах прогнозируется сильный снегопад в количестве за сутки 8—15 мм; на востоке республики — дождь, переходящий в мокрый снег. Здесь в течение суток может выпасть 20—25 мм, — предупреждают метеорологи.

Также возможен сильный ветер порывами до 15—20 м/с, кратковременные метели, ухудшение видимости до 500—1000 метров, гололедные отложения. Ночные температуры составят -3… +2°С. Днем воздух прогреется от 0 до +5°С. На дорогах образуются сильная гололедица, накат, снежная каша, местами снежные заносы.

В четверг, 28 марта, снегопады ослабеют (3—8 мм за сутки), но порывы северо-западного ветра по-прежнему могут достигать 15—18 м/с. Также возможны кратковременные метели с ухудшением видимости. Температуры составят -1... -6°С ночью и -1... +4°С днем.

В выходные Татарстан окажется под влиянием гребня повышенного давления. Осадки прекратятся. Тем не менее ночью будет прохладно: -3... -8° С, днем столбик термометра поднимется до +3... +8°С.

Галия Шакирова