Инфляционные ожидания в марте снизились

Банк России провел исследование, результаты которого показали снижение инфляционных ожиданий на ближайший год. В марте оценка инфляции опустилась до 11,5% с 11,9% в феврале. Стоит отметить, что ожидания снизились у опрошенных как со сбережениями, так и без них.

Долгосрочные инфляционные ожидания людей на 5 лет, напротив, возросли до 10%. Также продолжает расти индекс потребительских настроений. Ценовые ожидания предприятий снизились, но остаются повышенными.

Ранее Банк России обратился к кредиторам с рекомендацией списать долги заемщиков, погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Соответствующее письмо направлено банкам, микрофинансовым организациям, кредитным потребительским и сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, ломбардам. Кредиторы вправе списать долги без обращения наследников.

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Разиль Самигуллин