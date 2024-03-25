В Тукаевском районе увеличили финансирование программы по развитию спорта

Объем финансирования программы «Формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта среди населения Тукаевского муниципального района на 2024—2026 годы» значительно увеличен после внесения изменений в соответствующее постановление местного исполнительного комитета.

Общий объем финансирования составит 6,9 миллиона рублей. Средства будут выделены из республиканского, федерального бюджетов и других источников. Распределение финансирования на три года: 2024 год — 2,4 миллиона рублей; 2025 и 2026 год — по 2,2 миллиона рублей ежегодно.

Согласно первому постановлению, от 1 февраля 2024 года, сумма, выделенная на 2024 год, составляла 2,2 млн рублей, как и на 2025—2026 годы. С новым постановлением на 2024-й сумма увеличилась на 217 280 рублей, на последующие годы сумма не изменилась.

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Анастасия Фартыгина