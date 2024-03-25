Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане вырос на 2,8%

Первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме правительства республики рассказал о платежной дисциплине населения за жилищно-коммунальные услуги и задолженности предприятий и организаций за поставленные энергоресурсы.

По словам первого замминистра, уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги по республике в феврале 2024 года вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

А. Фролов также сообщил, что за январь — февраль текущего года уровень собираемости платежей в среднем по Татарстану составил 95,8%. Это на 1,8% выше показателя прошлого года. Среднегодовой уровень составил 99,5%, что выше чем за аналогичный период 2023 года на 0,5%.

Доля платежей, совершенных в электронном формате, в общем объеме достигла 75,6%. При этом районы показывают совершенно разные показатели в этой части. В 27 районах процент онлайн-транзакций колеблется от 50 до 75,6%.

Что касается долгов, то на 1 марта 2024 года сумма просроченной задолженности за газ со стороны организаций ЖКХ составила 292 млн рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года фиксируется снижение на 11 млн рублей.

В части потребленной электроэнергии также фиксируется снижение суммы долга почти на 51 млн рублей, а задолженность управляющих организаций за тепловую энергию перед акционерным обществом «Татэнерго» уменьшилась на 209 млн рублей и составила 209 млн рублей.

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Разиль Самигуллин