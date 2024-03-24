Долг за потребленную электроэнергию в Татарстане в феврале 2024 года составил 25 млн рублей

Сумма долга за потребленную электроэнергию в Татарстане в феврале текущего года составила 25 млн рублей. Годом ранее эта цифра была больше почти на 51 млн рублей, отметил накануне замминистра строительства Татарстана Алексей Фролов.

Оставшаяся сумма относится к проблемным муниципалитетам, добавил замминистра. Он отметил, что наибольшее количество вопросов вызывает Пестречинский район, где есть проблемы с очистными сооружениями.

Сейчас идет совместная работа по тарифному регулированию с профильным госкомитетом.

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