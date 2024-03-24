Просроченная задолженность организаций ЖКХ составила 292 млн рублей

Накануне замминистра строительства Татарстана Алексей Фролов рассказал о просроченной задолженности организаций ЖКХ.

По его словам, на 1 марта сумма долга по газу составила 292 млн рублей, что на 11 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее «Реальное время» писало, что большинство оплат за ЖКУ в Татарстане проходит в электронном формате.



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