«Газпром» подал иск к австрийской OMV Exploration & Production GmbH

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил иск от Газпрома к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH, сообщает Интерфакс.

Иск категории «возмещение вреда внедоговорного» был подан 22 марта. Других подробностей в сообщении нет.

OMV является многолетним импортером российского газа, а также участником совместного с Газпромом и германской Wintershall Dea предприятия по разработке Южно-Русского месторождения в ЯНАО — «Севернефтегазпром».



Ранее «Газпром экспорт» подал иск к нидерландской газотранспортной компании Gasunie Transport Services в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Исковое заявление подали 9 февраля.

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Разиль Самигуллин