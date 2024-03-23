Дополнительные поезда запустят между Казанью и аэропортом

Сегодня на маршруте Казань — Аэропорт — Казань будут курсировать дополнительные поезда. Они проследуют без промежуточных остановок. Состав №7604 отправится со станции Казань в 17.18 и прибудет в 17.51. В обратном направлении состав №7605 отправится в 21.42 и прибудет в Казань в 22.08.

Из-за дополнительных электричек на один день изменится график движения пригородного поезда №6427 сообщением Сосновка — Казань. До станции Вахитово состав проследует по действующему графику, а прибытие в столицу РТ перенесено на 17.28.

Подробную информацию можно узнать в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте пригородной пассажирской компании и по телефону: +7 (937) 625-04-33 (звонки принимаются круглосуточно).

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Разиль Самигуллин