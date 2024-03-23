Сегодня в Казани ожидается до +6 градусов
В субботу, 23 марта, в Татарстане днем ожидается +2 до +7 градусов. На дорогах местами гололедица.
Днем в столице республики прогнозируется от +4 до +6 градусов. Ветер юго-западный 6—11 м/с. На дорогах местами гололедица.
В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 6—11 м/с.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым