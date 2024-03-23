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Сегодня в Казани ожидается до +6 градусов

08:00, 23.03.2024
Сегодня в Казани ожидается до +6 градусов
Фото: Реальное время

В субботу, 23 марта, в Татарстане днем ожидается +2 до +7 градусов. На дорогах местами гололедица.

Днем в столице республики прогнозируется от +4 до +6 градусов. Ветер юго-западный 6—11 м/с. На дорогах местами гололедица.

В Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 6—11 м/с.

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Татарстан
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