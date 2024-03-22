В Татарстане посадили водителя, который пьяным врезался в остановку с людьми

Фото: Максим Платонов

К 4 годам и 6 месяцам колонии-поселения приговорил Высокогорский райсуд 46-летнего нарушителя правил дорожного движения. В результате его пьяной езды пострадали два человека, сообщили «Реальному времени» в прокуратуре Татарстана.



Согласно приговору, 31 июля 2022 года подсудимый сел за руль нетрезвым и во время движения по улице Центральной в селе Чернышевка выехал на обочину и протаранил остановочный павильон с пассажирами. Двое из них получили серьезные травмы.

Вину водитель признал. Кроме основного наказания суд лишил его права управлять автомобильным транспортом в течение трех лет после освобождения.

Приговор пока не вступил в силу.