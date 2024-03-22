В 2023 году из консолидированного бюджета Татарстана на здравоохранение потратили почти 51 млрд рублей

В 2023 году на статью «Здравоохранение» из консолидированного бюджета Татарстана направили 50,8 млрд рублей. Это на 200 млн рублей меньше, чем планировалось.

Из них средства бюджета республики составили практически 100% расходов.

В 2022 году объем расходов консолидированного бюджета по этой статье составлял 85,7 млрд рублей.

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