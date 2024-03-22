ЦБ разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленной идентификации клиентов

Центробанк разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленной идентификации клиентов. Документ определяет, какие меры защиты информации следует применять финансовым организациям при дистанционной идентификации и аутентификации клиентов. Состав и содержание мер рекомендуется дифференцировать в зависимости от вида операции и с учетом ее критичности и рисков.

Стандарт призван повысить защищенность людей от злоумышленников, которые похищают деньги, используя личные и финансовые данные граждан. Документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года.

Ранее совет директоров Банка России принял решение продлить на II квартал 2024 года мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов (займов) для различных организаций.

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Разиль Самигуллин