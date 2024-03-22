Новости экономики

12:04 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

ЦБ разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленной идентификации клиентов

11:18, 22.03.2024

Центробанк разработал стандарт по безопасности финансовых сервисов при удаленной идентификации клиентов. Документ определяет, какие меры защиты информации следует применять финансовым организациям при дистанционной идентификации и аутентификации клиентов. Состав и содержание мер рекомендуется дифференцировать в зависимости от вида операции и с учетом ее критичности и рисков.

Стандарт призван повысить защищенность людей от злоумышленников, которые похищают деньги, используя личные и финансовые данные граждан. Документ носит рекомендательный характер и вступит в силу 1 июля 2024 года.

Ранее совет директоров Банка России принял решение продлить на II квартал 2024 года мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов (займов) для различных организаций.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин
Экономика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть705.3
  • Нижнекамскнефтехим106.65
  • Казаньоргсинтез105.3
  • КАМАЗ181.6
  • Нижнекамскшина75.8
  • Таттелеком1.089