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Между Казанью и Самарой в 2025 году запустят речные перевозки

10:25, 22.03.2024

В 2025 году Казань и Самару свяжет речное сообщение. Поездки будут осуществляться на скоростных пассажирских судах «Метеор». Время в пути — 10 часов 50 минут. Для поездок задействуют скоростные пассажирские суда «Метеор».

Во время поездки будет восемь остановок, включая Болгар, Ульяновск и Тольятти.

Напомним, в октябре был запущен первый рейс на «Метеоре-2020» из Татарстана в Чебоксары. Заинтересованность в создании перевозок проявили обе стороны. Также планируется запустить рейсы в Пермь и Башкортостан, сообщает мэрия Казани.

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