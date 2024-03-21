В Лениногорске при пожаре погибли двое человек

Сегодня около 19:00 в Лениногорске случился пожар в частном жилом доме на улице Девонской. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

В результате происшествия погибли двое человек: женщина 1955 года рождения и мужчина 1959 года рождения.

На месте работает Лениногорский городской прокурор Алексей Панишев. Проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства случившегося.

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Нафиса Миннехузина