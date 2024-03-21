В Казани на мосту «Миллениум» частично ограничат движение транспорта
В Казани по мосту «Миллениум», в направлении движения автотранспорта в сторону улицы Вишневского, будет частично перекрыто движение.
Ограничение введут с 22:00 22 марта до 05:00 23 марта. На участке будут устанавливать специальную технику.
В Казани 25 апреля на некоторых участках дорог будет введено ограничение движения. Это связано с проведением 82-й легкоатлетической эстафеты, посвященной Году семьи. Перекрытие дорог запланировано с 13:00 до 17:00, сообщает мэрия города.
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