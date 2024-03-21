В Казани прошло профилактическое мероприятие «Уступи дорогу»

В Казани экипажи дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Уступи дорогу» совместно с автомашиной скорой медицинской помощи. Во время рейда сотрудники ГИБДД обращали внимание на то, как водители реагируют на приближающийся спецавтомобиль.

Большинство водителей продемонстрировали быструю реакцию и уступали дорогу спецтранспорту. В то же время были замечены и те, кто игнорировал приближение спецавтомобиля. С ними проводились профилактические беседы и напоминалось о том, что даже несколько минут задержки могут стать решающими для спасения жизни человека, попавшего в беду.

Все нарушители были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ. Им грозят штрафы от 3 000 до 5 000 рублей или лишение права управления на срок от 3 месяцев до 1 года.

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Нафиса Миннехузина