Жители аварийного дома в Татарстане отказались переезжать в предложенное властями жилье

Жители аварийного дома в селе Шеланга Верхнесулонского района Татарстана ежедневно сталкиваются с угрозой для жизни. Неделю назад в здании едва не погибла пенсионерка из-за обвала крыши. При этом жильцы отказываются переезжать в предложенное местными властями маневренное жилье в райцентре. Об этом рассказали в ГТРК «Татарстан».

— Ну что, мы живем с плесенью, живем. Вот вода текла, это осенью текло, — рассказала Антонина Петухова, хозяйка квартиры в аварийном доме. Здание было построено в 70-х годах и признано аварийным в 2018 году.

На прошлой неделе половина крыши обвалилась под тяжестью снега. Антонину Петухову спасли от беды ее кошки: «Хлопок, открыла двери, а здесь бревно торчит».

Администрация района предлагает жильцам переехать в маневренное жилье площадью 24 квадратных метра в райцентре, но они отказываются и просят равноценное жилье в родной деревне.

— Дом уже признан аварийным, в любой момент он просто может разрушиться, и мы, как власть, должны обеспечить людей жильем на данный момент, — прокомментировал ситуацию Рустам Файрушин, руководитель исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района.

Сегодня жильцы дома написали отказ от переезда. Во время съемок Антонине Петуховой стало плохо. Она хочет провести остаток жизни в собственной, хоть и аварийной квартире.

Но сразу после отъезда съемочной группы представители администрации Верхнеуслонского района опечатали подъездную дверь вместе с жильцами внутри.

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Нафиса Миннехузина