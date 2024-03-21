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Центральный Банк России опубликовал курсы валют на 22 марта

16:43, 21.03.2024

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 22 марта.

Китайский юань потерял 8 копеек и теперь оценивается в 12,75 рубля. Доллар стал дешевле на 74 копейки — до 91,95 рубля, а евро — на 25 копеек, до 100,37 рубля.

Курсы валют на 22 марта составляют:

  • юань — 12,75 рубля (-0,08);
  • доллар — 91,95 рубля (-0,74);
  • евро — 100,37 рубля (-0,25).

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