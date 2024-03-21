Большинство россиян не могут построить свой дом без кредита

Фото: Максим Платонов

Всего 17% россиян могут позволить себе купить или построить дом без привлечения заемных средств. Большинство же опрошенных — 83% — вынуждены брать ипотечные или потребительские кредиты, а также занимать деньги у родственников и друзей, сообщает «Газета.ru».

Главной причиной обращения к ипотеке 41% респондентов назвал желание равномерно распределить выплаты на длительный период. В меньшей степени ипотечное кредитование рассматривают из-за отсутствия наличных денег — так ответили 32% опрошенных. Еще 27% респондентов отметили, что берут льготную ипотеку, если есть такая возможность.

Большинство опрошенных (31%) выбирают дом на земле как место силы и гармонии,

17% рассматривают загородный дом как альтернативу для отпуска,

для 12% респондентов стоимость квадратного метра в доме более привлекательна, чем в квартире.

11% выбирают дом за наличие большего пространства,

еще 9% отмечают гибкость в использовании пространства и возможность менять архитектуру, внешний вид и функциональность,

важной также является приусадебная территория и близость к природе (7%),

инвестировать в дом посчитали выгодным только 5% респондентов,

наименее популярными ответами стали уверенность в качестве строительных материалов и наличие парковочного места (по 4%).

Большинство респондентов (41%) готовы потратить на строительство загородного дома от 1 до 3 млн рублей, 25% — от 3 до 5 млн рублей. От 5 до 10 млн рублей готовы потратить 17%, а суммы выше 10 млн рублей назвали только 14% опрошенных. Оставшиеся 3% респондентов никогда не задумывались о стоимости собственного участка за городом.



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Олег Исаков