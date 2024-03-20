Депутат Вольфсон предложил расширить программу «Пушкинская карта» и включить в нее посещение галерей

В своем письме министру культуры России депутат Государственной Думы Илья Вольфсон выразил предложение о необходимости расширения программы «Пушкинская карта». По его мнение, молодые люди не могут посетить по карте галереи современного искусства, хотя именно они становятся своеобразным мостиком между молодым поколением и искусством.

Причина в том, что при регистрации на портале PRO.Культура.РФ ближайшая по смыслу категория — музей. Однако этот вариант недоступен для галерей в силу невозможности получить экспертное заключение на коллекции культурных ценностей для включения в соответствующий реестр.

Вольфсон подчеркнул, что работа галерей вызывает у участников программы «Пушкинская карта» живой интерес. Российские галереи до сентября 2023 года активно принимали участие в программе «Пушкинская карта»: Музей Фаберже (город Санкт-Петербург), Галерея «Люмьер» (город Москва), Галерея Бронштейна (город Иркутск), Галерея «Синара Арт» (город Екатеринбург) и многие другие.

Отсутствие возможности у молодежи посещать галереи современного искусства по программе «Пушкинская карта», по мнению депутата, оттолкнуло значительную часть этой аудитории, которая в силу определенных причин вынуждена экономить.

В связи с этим Вольфсон попросил поддержать инициативу и рассмотреть возможность внесения изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2021 г. № 1521 «О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры».

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