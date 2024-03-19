Нефтяные цены растут, нефть марки Brent торгуется на уровне $87,28

Во вторник цены на нефть растут, трейдеры пытаются оценить перспективы баланса спроса и предложения на мировом рынке. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18.15 мск составила $87,28 доллара за баррель, что на 0,39 доллара (0,45%) выше, чем на момент закрытия предыдущей сессии.

Цена контрактов на нефть марки WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,53 доллара (0,64%) и составила $83,25 за баррель.

Ранее стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18.19 мск выросла на 0,74% и составила $85,97 за баррель.

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Разиль Самигуллин