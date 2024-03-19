В Казани 21 марта отключат воду в ряде домов Приволжского района из-за ремонтных работ

В некоторых домах Приволжского района будет отключено водоснабжение в связи с подключением переложенного участка водопроводной сети протяженностью 686 метров на улице Сафиуллина к централизованным сетям водоснабжения Казани.

Под отключение попадают 13 многоквартирных жилых домов, восемь административных зданий и 18 иных объектов. Без воды останутся дома по адресам:

К. Габишева, д. 7, 7, корп. 1, 11;

Кул Гали, д. 10, 10а, 10, корп. 2, 11а, 11б, 11б, корп. 1, 12, 13б, 14, 14, корп. 1, 2; 16;

Сафиуллина, д. 7, 7а, 7б, 15, 15а, 17, 17а, корп. 2, 3, 4, 17б, 27а, 27б, 40, 40а, 40а/1, 42, 46, 50, 50а, 50а/1, 56;

Ю. Фучика, д. 48, 48а.

Прекращение подачи воды запланировано на период с 9.00 21 марта до 9.00 22 марта.

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Нафиса Миннехузина