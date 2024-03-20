Волынец заинтересовалась сообщениями о планах школьницы устроить стрельбу в Казани

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в МВД и Министерство образования после сообщений СМИ о 14-летней школьнице, которая якобы пообещала устроить стрельбу в казанской мечети и школе. Девочка задержана. Об этом сообщает RT.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что школьница пообещала расстрелять людей в казанской мечети и школе, зарезать директора и обезглавить классного руководителя после ссоры с одноклассниками.

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Разиль Самигуллин