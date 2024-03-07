В Казани пройдет Международный театрально-образовательный форум «Науруз»

В этом году VIII Международный театрально-образовательный форум «Науруз» пройдет в Казани с 27 мая по 1 июня. Заявки на участие принимают до 15 апреля. Форум организуют в смешанном формате: онлайн и офлайн.

Для участников известные театральные педагоги и деятели проведут мастер-классы по актерскому мастерству, сценической речи, пластике, режиссуре, искусству актера и режиссера театра кукол, сценографии, менеджменту и PR, художественно-постановочной части и театральной критике. В этом году на форуме открылись две новые секции: «Музыкальный театр» и «Музей и архив театра: проблемы и направления развития».

Занятия форума пройдут в аудиториях КФУ, театрах Камала, Кариева, «Экият», комплексе «Шарык клубы», Доме актера им. М. Салимжанова, Литературном музее им. Г. Тукая и музее театра Качалова.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».