В Казани за 19 марта зарегистрировано 228 ДТП

За 19 марта 2024 года в Татарстане зафиксировали 228 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 6 сопровождались пострадавшими. Случилось 3 столкновения из-за несоблюдения скоростного режима и несоблюдения очередности проезда, а также расположения транспортного средства на проезжей части. Еще было 3 наезда на пешехода. Кроме того, произошло 2 случая на нерегулируемых пешеходных переходах из-за непредоставления преимущества и 1 случай перехода на запрещающий сигнал светофора.

Также за прошедший день задержали 5 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 2 водителей, не имеющих права управления транспортным средством.

Кроме того, в отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 граждан.

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