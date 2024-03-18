Нефтяные котировки растут на новостях о спросе на топливо в США

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:19 мск выросла на 0,74% и составила $85,97 за баррель.

Цена фьючерсов на американскую нефть марки WTI с поставкой в апреле на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась на 0,9% и достигла $81,77 за баррель.

Ранее цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $84,11 за баррель. Это на 0,1% больше, чем на закрытии предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на американскую нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже поднялись до $79,74 за баррель.

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Разиль Самигуллин