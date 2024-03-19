Открылась регистрация на Зеленый Марафон в Казани и Набережных Челнах

Стартовала регистрация на 11-й Зеленый Марафон (0+), который пройдет 1 июня — в День защиты детей — более чем в 60 городах России. На старт выйдут десятки тысяч спортсменов. Участие в забеге и регистрация бесплатны. Регистрация продлится до 26 мая.

Зеленый Марафон носит благотворительный характер. Основная дистанция составит 4,2 километра, это одна десятая часть марафона. В некоторых городах будут доступны и другие дистанции, можно выбрать 10 километров, а в Москве — полумарафон, а также инклюзивные забеги и скандинавскую ходьбу.

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Зеленый Марафон не просто спортивное мероприятие с благотворительной составляющей, это семейный фестиваль, на площадке которого для каждого гостя, вне зависимости от возраста, найдутся увлечения по интересам. В этом году забег пройдет в 10 городах: Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах, Перми, Владимире, Саранске, Кирове, Йошкар-Оле, Ижевске и Чебоксарах. Помимо спортивной части, на площадках Зеленого Марафона зрителей и болельщиков забега ждет увлекательная праздничная программа: концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности.

Напомним, в прошлом году Зеленый Марафон посетили более 57 тысяч гостей, а в забегах приняли участие более 29 тысяч бегунов.