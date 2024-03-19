В Казани 19 марта переменная облачность и до 4 градусов тепла
Сегодня, 19 марта, в Казани переменная облачность с максимальными дневными температурами до +4 градусов. Предстоящей ночью ночью температура опустится до -7 градусов.
Средняя скорость ветра составит 2—3 м/сек, осадки не ожидаются.
Накануне Гидрометцентр РТ спрогнозировал ночные колебания температур до -12°С. Сегодня районы Татарстана попадут под влияние антициклона, смещающегося с северо-запада. Местами ожидается туман.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым