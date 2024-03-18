Владимир Путин выступил на митинге-концерте в честь 10-летия присоединения Крыма и Севастополя к России

Президент России Владимир Путин обратился к участникам и зрителям митинга-концерта «Россия. Крым. Севастополь», посвященного 10-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Мероприятие проходило на Красной площади.

В своей речи Владимир Путин сказал, что Крым — это не только стратегически важная территория и гордость России, но и люди, которые никогда не разделяли себя с Россией. Также он сообщил о восстановлении железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска и скором запуске железнодорожных составов в Севастополь через Донбасс и Новороссию.



Кроме того, президент отметил сложность и трагичность пути к воссоединению новых регионов с Россией, но выразил уверенность, что Россия сделала это. После выступления Владимира Путина слово получили и другие кандидаты на пост главы государства. Они также поздравили всех граждан с 10-летием возвращения Крыма.

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Разиль Самигуллин