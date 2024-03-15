Мосбиржа расширяет вечерние торги акциями 14 компаний

С 18 марта Московская биржа добавит в список бумаг, доступных для вечерних торгов на фондовом рынке, акции 14 компаний. Торги будут проводиться с 19.00 до 23.50 по московскому времени.

В перечне появятся акции «Инарктики», «ЭЛ5-Энерго», «Яковлева», КАМАЗа, «Распадской, «Соллерса», ТГК-1, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», «Объединенной вагонной компании», «Корпорации ВСМПО-Ависма», «ВУШ холдинга», привилегированные акции «Ростелекома», обыкновенные и привилегированные акции «Башнефти». Всего инвесторам будет доступно более 180 ценных бумаг.

Ранее рынок акций России показал рост на фоне улучшения внешней конъюнктуры и в связи с дивидендными ожиданиями. Индекс Мосбиржи превысил 3 310 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года.

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Разиль Самигуллин