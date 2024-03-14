Нефтяные цены продолжают рост: Brent стоит дороже $84 за баррель

По состоянию на 8.04 по московскому времени, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $84,11 за баррель. Это на 0,1% больше, чем на закрытии предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на американскую нефть WTI с поставкой в апреле на Нью-Йоркской товарной бирже поднялись до $79,74 за баррель (+0,03%).

Недельные данные по изменению запасов нефти в США указали на повышение спроса на топливо. Отчет предоставил сервис нефтеразведки компании Baker Hughes.

По его информации, коммерческие запасы нефти в стране снизились на 405 тысяч баррелей. Это первое уменьшение показателя за последние семь недель.

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Нафиса Миннехузина