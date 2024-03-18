Сотрудники ГИБДД проведут в Казани мероприятие «Весенние каникулы»

С 23 марта по 1 апреля 2023 года в Казани пройдет профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». Оно направлено на то, чтобы напомнить детям правила дорожного движения. За два месяца этого года в городе произошло 27 ДТП с участием детей. В них 29 человек получили ранения. Поэтому сейчас особенно важно обратить внимание на безопасность детей на дорогах.

Госавтоинспекция напоминает: согласно пункту 22.9 ПДД РФ, детей до 12 лет нужно перевозить в автомобиле с помощью детского удерживающего устройства, соответствующего их росту и весу. Детей до 7 лет нельзя перевозить на переднем сиденье.

Сотрудники ГИБДД будут следить за тем, чтобы эти правила соблюдались. За нарушение предусмотрен штраф в размере трех тысяч рублей. Если дети нарушат ПДД, информация об этом будет передана в их образовательную организацию.

ГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и осторожными, а также соблюдать правила. Также с начала года в Казани произошло 200 ДТП, 81 из которых — с участием пешеходов. В этих авариях погибло четыре пешехода, 78 — получили ранения. ГИБДД по Казани сообщило о продолжении операции «Пешеход».

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Разиль Самигуллин