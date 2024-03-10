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В Казани продолжаются мероприятия в рамках операции «Пешеход»

16:39, 10.03.2024

С начала года в Казани произошло 200 ДТП, 81 из которых — с участием пешеходов. В этих авариях погибло четыре пешехода, 78 — получили ранения. Также ГИБДД по Казани сообщило о продолжении операции «Пешеход».

Полицейские напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками.

Операция «Пешеход» направлена на профилактику ДТП с участием пешеходов и повышение безопасности дорожного движения.

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Нафиса Миннехузина
ОбществоАвтоПроисшествия Татарстан
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