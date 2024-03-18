Московский суд оставил в силе постановление о продлении срока содержания под стражей Аяза Шабутдинова

Московский городской суд оставил в силе постановление о продлении срока содержания под стражей Аяза Шабутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество».

Таганский суд Москвы продлил срок содержания под стражей предпринимателю Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы суд отклонил.

Ранее Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия и оставил блогера-миллионника Аяза Шабутдинова под стражей до 16 апреля.

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Разиль Самигуллин